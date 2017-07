publié le 07/07/2017 à 09:43

Il y a 38 ans, Philippe Chatel créait l'inoubliable conte musical Émilie Jolie, l'histoire d'une petite fille effrayée par le noir et qui plonge dans un livre d'images où elle rencontre une pléiade de personnages et d'animaux. Émilie Jolie va revenir sur scène en octobre et, ce matin, RTL révèle le nom de celle qui incarnera Émilie.



Elle s'appelle Gloria. Vous vous en souvenez sûrement si vous avez regardé en 2014 la première saison de The Voice Kids. Gloria avait ému le jury. Elle avait 6 ans à l'époque. Aujourd'hui, elle a 10 ans et a intégré les Kids United. Elle est très fière aujourd'hui d'incarner Émilie Jolie : “J’aime les animaux, j’aime vivre l’aventure comme Émilie. C’est comme si j’étais moi. Elle est rêveuse, elle est créative, je me dis que j’ai une chance incroyable. Je suis forcément fière, je vais faire la chanson et la comédie donc c’est super”.

Elle sera en même temps en tournée avec les Kids United. Émilie Jolie sera aussi incarnée par deux autres jeunes filles. Le spectacle se jouera dès le 21 octobre au théâtre Comedia à Paris Il s'agira la troisième adaptation du conte de Philippe Chatel.



Quel casting à l'époque en 1979 ! Georges Brassens chantait La Chanson du Hérisson, Henri Salvador, Françoise Hardy, Julien Clerc, Alain Souchon, Laurent Voulzy, Louis Chedid, Eddy Mitchell étaient aussi présents dans le spectacle.