publié le 31/05/2018 à 13:29

Nouveau groupe pour une nouvelle aventure chez les Kids United. La troupe d'enfants est de retour sur le devant de la scène sous un nouveau nom : Kids United Nouvelle Génération. Cinq jeunes talents ont pris la relève afin de continuer à véhiculer leur message de paix à travers le monde et toujours en musique.



Après trois années de succès et plus de 1,7 million d'albums vendus, la formation originale a décidé de se séparer. Si Carla en premier lieu, puis Nilusi, Erza, Esteban et Gabriel ont quitté le groupe pour se consacrer à leur projets personnels, Gloria est la seule membre à rester dans la troupe. Aujourd'hui âgée de 11 ans, l'ex-benjamine joue un rôle important puisqu'elle assure le lien entre l'ancienne et la nouvelle génération.

La "Kids Family" s'agrandit avec l'arrivée de quatre nouvelles recrues. Chez les filles, on découvre Ilyana (13 ans) et Valentina (9 ans). La scène n'a aucun secret pour ces deux demoiselles puisqu'elles ont déjà fait leurs preuves dans The Voice Kids. Chez les garçons, on fait la connaissance de Nathan (11 ans) et Dylan (15 ans). Si le premier a terminé deuxième lors d'un concours de chant en Suisse, le second aperçu lui aussi sur TF1 a participé à plusieurs projets musicaux (notamment avec Ilyana dans Kids United & Friends, Sardou & Nous).

Ces jeunes ambassadeurs de l'UNICEF partagent l'amour pour la musique et les mêmes valeurs humaines. Ils ont présenté leur reprise de La tendresse, premier extrait de leur prochain album, prévue pour l'été 2018.