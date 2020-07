Hugues Aufray présente son nouvel album "Autoportrait" sur RTL

publié le 17/07/2020 à 20:13

Ce vendredi 17 juillet, Hugues Aufray sort un nouvel album intitulé Autoportrait. À cette occasion, le chanteur de près de 91 ans était l'invité de RTL où il a notamment fait un bilan de sa longue carrière.



"Ma grande fierté c'est d'être rentré dans la mémoire collective des Français avec une chanson comme Santiano, dont je viens d'apprendre qu'elle est la plus connue de France. Et ça pour moi c'est important", explique-t-il. Dans son nouvel album, Hugues Aufray reprend quelques tubes éternels de son répertoire et aussi des chansons populaires américaines ancrées dans l'histoire des États-Unis.

Il fait également intervenir son arrière petite-fille. "Elle est Irlandaise, elle a 8 ans, elle joue du violon depuis l'âge de 4 ans et comme elle est très musicienne. Elle parle à peine français, elle est adorable", explique le chanteur.