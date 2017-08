Nicolas Peyrac et Danièle Thompson dans "Laissez-vous tenter" de l'été

publié le 10/08/2017 à 10:47

Musique

Dans l'album en or du jour, Nicolas Peyrac revient sur la création de son premier album, D'où venez vous, sorti en 1975. Après avoir écrit pour Marie Laforêt ou Gérard Lenormand, Nicolas Peyrac se lance à l'âge de 26 ans. Les débuts seront compliqués, mais So Far Away from LA sera l'un des succès de l'été 1975. "Au moment où mes premiers producteurs veulent me rendre mon contrat arrive un visionnaire, Philippe Constantin", explique le chanteur. "Je lui fais écouter des maquettes, et il dit qu'il faut absolument faire un album."



L'album sort le 10 mars 1975. L'immense succès de So Far Away from LA est d'ailleurs une vraie surprise. "Je vois cet album comme un album annonciateur de ce qui allait se passer 40 ans plus tard."

Nicolas Peyrac part en tournée pour "Les Acoustiques improvisées" Crédit : RTL

Littérature

La Tresse de Laetitia Colombani est devenue le best-seller surprise de l'été. Un roman bouleversant dont le point de départ est très fort : il y a deux ans, ma meilleure amie m'a appelée en me demandant de l'accompagner choisir une perruque, elle venait d'apprendre qu'elle était malade d'un cancer du sein. [...] Elle a essayé des perruques d'abord synthétiques puis une perruque en cheveux humains, en cheveux indiens qu'elle a achetée. Je me suis dit que ces cheveux avaient connu une espèce d'odyssée incroyable, ces cheveux ont été portés par quelqu'un en Inde, ils ont été transformés ensuite dans un atelier italien et ils sont aujourd'hui sur la tête de mon amie. Je me suis dit 'il y a un sujet".

Un parcours qui va passer par trois femmes : Smita, une Indienne intouchable, la caste des bannis. Julia, une Sicilienne qui travaille comme jeune ouvrière dans l'atelier de son père et Sarah, dont la brillante carrière d'avocate est brisée par la maladie. Tout les sépare en apparence, et pourtant un même courage les anime, liées par les cheveux.





"La Tresse" de Laetitia Colombani Crédit : Grasset / AFP

Cinéma

La réalisatrice Danièle Thompson salue le travail du metteur en scène Sydney Pollack : "Je pense beaucoup à Sydney Pollack, qui a été un grand ami. Je l'ai rencontré dans le jury du Festival de Cannes. Notre amitié a duré jusqu'à sa mort". Sydney Pollack est disparu en 2008 à l'âge de 73 ans. Cet immense cinéaste américain a été récompensé notamment de 7 Oscars en 1986 pour Out of Africa, fresque romantique et tragique au Kenya avec Meryl Streep et Robert Redford.



"C'est un metteur en scène que j'admire énormément parce qu'il a été de la comédie à la tragédie aux films d'actions, de guerre...", ajoute la réalisatrice. Elle l'a également fait jouer le rôle d'un grand metteur en scène dans Fauteuil d'orchestre. "C'était un homme absolument merveilleux avec beaucoup d'humour, avec une grande solidité, vraiment quelqu'un qui me manque terriblement", confie Danièle Thompson.

Danièle Thompson, invitée de RTL, mercredi 5 février 2014 Crédit : Fanny Bonjean / RTL.fr