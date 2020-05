Quand Little Richard chantait avec Johnny Hallyday et Eddy Mitchell

publié le 11/05/2020 à 13:44

Poursuivons notre hommage à un des architectes du rock’n’roll décédé samedi 9 mai à l’âge de 87 ans : Richard Wayne Penniman, devenu gamin "Little Richard" quand il chantait le gospel dans les églises. Il avait gardé ce nom de scène alors qu’il mesurait 1m80…

Il était le créateur des chansons Lucille ou Tutti Frutti, un mot d’argot qui à l’origine ne désigne pas du tout un gâteau mais un homosexuel. Little Richard ne s’était jamais caché d’ailleurs, il se disait, selon les époques homo, hétéro ou bi. Il a installé le rugissement et les cris dans le chant, il a apporté l’excentricité et le scandale dans le star system. Ce n’est pas exagéré de dire que sans lui, il n’y aurait pas eu les mêmes Beatles, Rolling Stones, Jimi Hendrix, James Brown, Elton John, David Bowie ou Prince…

En 2006, Little Richard a permis à deux gosses de 63 et 64 ans à l’époque de réaliser leur rêve : enregistrer une chanson avec lui. Ces gosses s’appellent Johnny Hallyday et Eddy Mitchell. La chanson est Elle est terrible, adaptation du titre Somethin' Else d'Eddie Cochran. Cette version, enregistrée en 2006 à Los Angeles, on la retrouve dans l'album Jambalaya d'Eddy Mitchell. Little Richard avait fait la totale aux deux chanteurs français en studio. Il est arrivé en limousine avec 30 personnes pour l'accompagner dont des gardes du corps et des assistants. Il a mis plus de deux heures pour mettre sa perruque pompadourienne, ses bottines argentées et se maquiller.

> Johnny Hallyday Eddy Mitchell Little Richard "Elle est terrible" (trio de légendes)