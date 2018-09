publié le 07/09/2018 à 14:18

L'ultime enregistrement de Johnny Hallyday sortira dans six semaines, le 19 octobre 2018. C'est la maison de disque qui fait cette annonce, le jeudi 7 septembre. On connaît déjà le nom de l'album, celui-ci s’appellera Mon pays c'est l'amour. Le titre de ce disque est un clin d’œil, voire un pied de nez. Même si ce sera le nom d'une des chansons, beaucoup y verront une réponse aux polémiques des derniers mois autour de l'héritage du chanteur.



C'est un cliché en noir et blanc, signé Dimitri Coste [il avait déjà immortalisé l'artiste pour le CD L'attente, sorti en 2012, ndlr], qui a été choisi pour illustrer la pochette de ce 51e album de la star. Johnny Hallyday y porte le même tee-shirt blanc, à col V. On le devine dans une rue déserte. Johnny front plissé, le regard sombre, une main sur la hanche, l'autre appuyée contre un poteau probablement.

Le disque devrait comporter dix morceaux. Ils ont été enregistrés en deux sessions. La première à Santa Monica, en Californie en mars 2017. La seconde mi-septembre 2017 à Suresnes, près de Paris. Du côté des crédits ? Ses musiciens de tournée à l'instar de Yarol Poupaud ont joué en studio. Maxim Nucci alias Yodelice signe la plupart des mélodies et aussi, la réalisation.

On lui devait déjà De l'amour, paru en 2015. Il connaissait parfaitement Johnny, il a donc respecté toutes ses volontés. Pour les paroles, Johnny Hallyday avait notamment commandé une chanson sur Los Angeles, écrite par Christophe Miossec, très proche ami du chanteur.

L'ultime album de Johnny Hallyday, Mon pays c'est l'amour, paraîtra dans six semaines, le vendredi 19 octobre 2018.



La pochette de "Mon pays c'est l'amour" de Johnny Hallyday Crédit : Warner Music