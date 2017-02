publié le 20/02/2017 à 09:53

Depuis l'album Jamais seul, paru en 2011, Maxime Nucci est un collaborateur fidèle de Johnny Hallyday. Un travail d'équipe qui semble fonctionner à merveille, puisque les deux artistes français s'apprêtent de nouveau à créer ensemble : le chanteur de Yodelice, qui est également le producteur de Jain, sera encore aux crédits du 51e album de l'idole des jeunes à paraître à l'automne prochain. Un disque qui fera suite à De l'amour sorti en novembre 2015. La couleur musicale devrait rester proche de ses derniers enregistrements : rock/blues.



Interviewé par Steven Bellery pour RTL dans les coulisses des Victoires de la Musique 2017, Maxime Nucci s'est confié sur cet album à venir : "On a commencé à travailler, on doit se revoir bientôt. Je dois lui ramener de nouvelles chansons et on va prendre le temps de faire un bon disque. C'est sa volonté d'être dans une musique qui a bercé sa vie, la musique qu'il affectionne par dessus tout, donc ont travaille dans cette direction."

Le musicien s'est également exprimé sur l'honneur de travailler avec Johnny Hallyday : "C'est un artiste totalement à part, un être unique et très généreux. Chaque instant passé avec lui est pour moi un moment important. Il me touche, il me transcende, il m'apprend... et c'est un vrai échange. Je l'aime beaucoup."