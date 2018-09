publié le 06/09/2018 à 15:53

Il faudra être encore patient quelques semaines. C'est le 19 octobre 2018 que les fans du chanteurs Johnny Hallyday pourront découvrir son album posthume tant attendu. Le label de l'artiste, Warner Music, a dévoilé ce jeudi 6 septembre 2018 le nom, le visuel et la date de sortie de ce 51ème album signé Johnny Hallyday, œuvre qui a occupé les pensées du rockeur à la fin de sa vie.



Mon pays c'est l'amour, réalisé par Maxim Nucci (alias Yodelice), sortira à la mi-octobre. La pochette est d'une grande sobriété et porte encore les teintes noires et blanches du deuil malgré une photographie très lumineuse. Le cliché est signé Dimitri Coste et est issu d'un shooting réalisé pour les besoins de l'album L'Attente paru en novembre 2012. On peut voir le Taulier, disparu le 5 décembre 2017, habillé d'un jean, d'un t-shirt blanc, de tatouages, bijoux et d'un contre-jour en guise d'auréole.



Depuis plusieurs mois, l'album se dessinait dans les esprits du public à travers les déclarations des membres de la familles Hallyday. Il sera composé de dix chansons. Des morceaux bruts, très rock, enregistrés en Californie et à Paris, avec les fidèles musiciens de scène, et Yodelice aux arrangements.

La pochette de "Mon pays c'est l'amour" de Johnny Hallyday Crédit : Warner Music

"C'est l'album de la survie", avait confié Laeticia Hallyday dans un entretien au Point, ajoutant : "il y a beaucoup de ce que Johnny a voulu dire avant de partir". Les titres annoncés sonnent comme autant de confessions : Je ne suis qu'un homme, Tomber encore, Un enfant du siècle ou Pardonne-moi.

Le parolier Miossec a par ailleurs confirmé à RTL que l’idole a souhaité une déclaration d'amour à la ville de Los Angeles, le morceau s’appellera Back in L.A. Ceux qui ont écouté l’album sont unanimes : "On n'a jamais entendu Johnny chanter comme ça". Son interprétation d’un texte sombre, J'en parlerai au diable, sera un des temps forts de ce disque. Johnny n’a malheureusement pas eu le temps de poser sa voix sur deux ou trois autres chansons qui lui tenaient à cœur, dont une signée Patrick Bruel.