publié le 04/03/2019 à 17:23

Connu pour son look excentrique, ses cheveux colorés et son corps tatoué, le chanteur de The Prodigy, Keith Flint, aura marqué de son empreinte plusieurs générations de fans à travers le monde entier.



Pour mieux comprendre la carrière de celui qui avait commencé comme danseur au sein du groupe de musique électro, il suffit de se pencher sur le chiffres : sept albums signés pour un total de 30 millions d'exemplaires vendus, ce qui fait de The Prodigy, le plus grand vendeur de disques de l'histoire de la musique dance.

Keith Flint, c'était aussi un profil atypique. Avec ses nombreux piercings et tatouages, il était avant tout un personnage charismatique au look démoniaque, capable de faire soulever les foules par sa simple présence électrique sur la scène. En 1996, son interprétation du titre Firestarter, fait passer le groupe dans une autre dimension en atteignant la tête des "charts" britanniques.

Mixant des éléments techno et de breakbeat, forgé dans certaines rave party totalement illégales au Royaume-Uni, The Prodigy était devenu l'un des groupes les plus influents de la scène underground de par son style hors du commun, avec Keith Flint en figure de proue. "Il y avait une vraie volonté de ne faire aucun compromis", avait déclaré Flint à l'AFP en 2015. "On avait vraiment besoin d'un antidote à la scène DJ, d'où une certaine brutalité".

The Prodigy avait entamé une tournée pour promouvoir son album "No Tourists"

Celui qui allait fêter son 50e anniversaire le 17 septembre prochain était également un grand amateur de vitesse et de moto en particulier. Il avait même participé à certaines compétitions, allant jusqu'à créer sa propre écurie, Team Traction Control, présente sur certaines courses britanniques. En 2007, il avait parcouru près de 2.500 kilomètres pour se rendre au grand prix d'Espagne, depuis le Royaume-Uni.



En 2014, il s'était impliqué dans un nouveau projet en rachetant et rénovant un pub, The Leather Bottle dans le village de Pleshey, dans l'Essex, qui ne manque pas de succès en attirant de nombreux fans.



Sa perte n'a pas manqué d'attrister et de faire réagir dans les milieux artistiques. "Tellement triste d'entendre la nouvelle concernant Keith Flint. Il était toujours très fun, et très sympa avec Tom Rowlands et moi-même quand on a commencé à faire des spectacles ensemble", a tweeté Ed Simons, du duo electro britannique The Chemical Brothers.

Oh gosh, so sad to hear about Keith Flint, he was always great fun to be around and very kind to Tom and I when we first started doing shows together..great man. — ed simons (@eddychemical) 4 mars 2019

Le duo Chase And Status, autre formation majeure de la scène electro britannique, s'est dit "anéanti par cette nouvelle tragique". "Nous ne serions pas là sans Keith et sa musique", ont-ils affirmé.

Absolutely devastated to hear the tragic news that the legend Keith Flint from @the_prodigy has passed away. Our thoughts & condolences are with all his friends and family. We wouldn’t be here if it wasn’t for Keith and the life changing music they made and championed. RIP ¿ — Chase & Status (@chaseandstatus) 4 mars 2019

Ce décès survient alors que The Prodigy a entamé une tournée internationale pour promouvoir son septième album, "No Tourists". Sorti en novembre 2018, il s'était, comme chacun des albums précédents, classé en tête des ventes au Royaume-Uni.



Le groupe doit notamment se produire en Colombie et en Autriche début avril, avant plusieurs dates aux Etats-Unis au mois de mai et un retour en Europe, et notamment en France au cours de l'été.