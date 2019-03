publié le 06/03/2019 à 20:44

Quatre ans après Ma vie dans la tienne, Lara Fabian est de retour. La chanteuse vient de publier Papillon, c'est son quatorzième album. Jurée dans l'émission La Voix, Lara Fabian vit désormais au Québec. Là où tout a commencé pour elle au début des années 90. Elle y a confectionné les onze chansons de ce nouveau disque dont elle signe tous les textes.



Un album fait à la maison... Au sens propre. "On a décidé de le faire dans le confort de la maison, parce que c'était possible, parce qu'il y avait un endroit dans le sous-sol qui pouvait recevoir aussi bien mon équipe avec qui on a écrit l'album que le matériel nécessaire", raconte la chanteuse sur RTL.

Le morceau Par amour donne le ton de cet album, l'amour un sentiment très présent dans le disque. Lara Fabian chante l'absence, la séparation, la dépendance, l'amour fusionnel, l'éphémérité. La chanteuse le confie volontiers, l'amour est pour elle un carburant. Avec Je ne t'aime plus, la chanteuse fait un clin d’œil à son tube de 1996, Je t'aime.



Lara Fabian poursuit son léger virage musical avec ce nouveau disque. Un virage amorcé il y a deux ans sur Camouflage, opus chanté en anglais. Dans ses nouvelles chansons, Lara Fabian déploie un chant plus délicat et velouté, moins saccadé et surtout habillé de sonorités pop-électro. Papillon est la chanson qui colle plutôt bien à son état d'esprit actuel. Léger, serein. À l'aube de son cinquantième anniversaire que Lara Fabian fêtera sur les routes l'an prochain.



La chanteuse lancera sa tournée anniversaire le 8 janvier à Roubaix. Elle chantera notamment les 24 et 25 mars 2020 à l'Olympia à Paris. Avant de monter sur scène, Lara confie qu'elle aura une pensée pour Maurane, décédée il y a bientôt un an... et avec laquelle elle avait partagé un duo mémorable Tu es mon autre.

"J'étais la petite fille qui allait la voir en spectacle, quand je ne faisais que débuter dans ce métier à l'age de 16 17 ans quand j'étais personne... au sens d'une notoriété quelconque je veux dire. J'allais voir Maurane et je pleurais, elle avait la faculté de m'émouvoir profondément. Donc mon lien avec elle va bien au-delà de ce moment de musique qui a cristallisé quelque chose de magique entre nous et qui est devenu une amitié, une famille".