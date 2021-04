"Je suis de plus en plus émerveillé", confie Jean-Louis Aubert sur RTL

publié le 31/03/2021 à 22:50

Depuis plus d'un an les salles de spectacle ont fermé leurs portes au public. Cette mesure n'arrête pas pour autant l'auteur, chanteur et guitariste Jean-Louis Aubert, qui organise, à l'occasion de son anniversaire, "un concert virtuel".

Malgré son expérience, l'ancien membre de Téléphone ne cache pas son trac avant de commencer un concert. "J'ai tout le temps peur", avoue-t-il sur RTL. "Il n'y a que les timides qui montent sur scène", s'amuse le chanteur. Pourtant il laisse penser qu'une prestation en ligne est un jeu d'enfants, il suffit de "poser son téléphone et avoir 20.000 personnes qui vous regardent".

"Je vais avoir 66 ans (le 12 avril) et je suis de plus en plus émerveillé, quand je regarde les animaux, en regardant les gens aussi", confie Jean-Louis Aubert qui trouve "beaucoup de similitudes" entre les deux. Pour autant, il ne s'estime pas "autant rêveur que ça". Selon lui, "les gens qui sont pris par leur personnage sont plus rêveurs".