"Je ne sais pas si on peut dire que j'ai été alcoolique", confie Kimberose sur RTL

publié le 27/01/2021 à 12:56

Trois ans après Chapter One vendu à 75.000 exemplaires, la chanteuse soul Kimberose est de retour. Elle publiera le 29 janvier, Out, son deuxième album.



Même si elle chante en anglais, Kimberose est française. Elle a 30 ans et elle a une voix époustouflante. Son premier album nous avait séduits, son deuxième nous a conquis. Kimberose célèbre une renaissance avec ses quatorze nouvelles chansons.

Au départ, derrière ce pseudonyme se cachait un duo musical. Kimberly et son compagnon guitariste avaient écrit et composé ensemble, leur couple a explosé. Kimberose s'est donc entourée de nouveaux complices - dont son petit frère - pour façonner cet album inspiré par sa rupture douloureuse. "Pour moi, ça été une libération personnelle, mais aussi artistique. J'ai eu davantage la sensation de me rapprocher de moi-même. Je pense que cet album n'est pas vraiment un album de rupture en réalité, je pense que c'est plutôt un album de réconciliation avec soi-même", confie la chanteuse au micro de RTL.

> Kimberose - Back on my feet (official video)

La soul de Kimberose est d'ailleurs plus touchante, moins artificielle. Et même bouleversante quand elle révèle dans Sober - sobre en anglais - avoir sombré dans l'alcool ces derniers mois. "Je ne sais pas si on peut dire que j'ai été alcoolique. Certains diront que c'est le genre de propos que les alcooliques tiennent (...) Je sais en tout cas que l'alcool a été un refuge, c'est en tout cas ce que je peux dire en étant la plus honnête possible (...) On prend davantage confiance en soi aussi parce que ce n'est pas possible de dire non à quelque chose dont on a pris l'habitude et qui soulage sur le moment", conclut Kimberose.