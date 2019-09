publié le 05/09/2019 à 11:00

La chanteuse est éternelle, pour notre plus grand bonheur. À 85 ans, Anne Sylvestre est de retour sur scène avec de nouveaux titres, pour une tournée intitulée Manèges.

"Parce que la vie est un manège, on n'arrête pas de tourner en rond, on revient toujours à l'endroit où on est passé avant", explique-t-elle en parlant du nom de sa tournée, avant d'évoquer le manège de petits bateaux bleus de son enfance. La chanteuse est devenue populaire grâce à ses Fabulettes, des titres imaginés et chantés pour les enfants qui ont séduit toute une génération.

Anne Sylvestre a surtout marqué la chanson française avec son répertoire engagé. Elle a écrit des textes très soignés, des chansons qui, avec le recul, paraissent clairvoyantes. Parmi les thème qu'elle a traités, elle a mis en musique le féminisme, l'environnement, le besoin de vivre au vert, la misère et les sans-abris. Par exemple, Non, non, tu n'as pas de nom est une chanson sur l'IVG [l'avortement, ndlr], qu'elle a écrit deux ans avant la Loi Veil.

La chanteuse est loin de vouloir s'arrêter. "Bah non, je ne vais pas faire mes adieux (...) Je n'ai pas fini, j'ai encore des chansons à écrire ! Si je meurs, ce sera fini et puis voilà", confie-t-elle à RTL. Anne Sylvestre est en train de préparer son prochain album, et chantera les 19, 20, 21 et 22 septembre à La Cigale à Paris.