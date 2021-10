Jane Birkin "va beaucoup mieux", confie Étienne Daho

Jane Birkin va bien mieux et elle a hâte de revenir sur scène. L'actrice et chanteuse de 74 ans a été victime "d'une forme légère d'accident vasculaire cérébral" à la fin de l'été 2021, avait fait savoir sa famille dans un communiqué transmis à l'Agence France Presse le 6 septembre dernier. La comédienne avait alors annulé sa venue au festival du film américain de Deauville qui se déroulait du 3 au 12 septembre. "Jane va bien" mais elle devait alors observer un repos total", avait indiqué à RTL l'agent de l'actrice, Olivier Gluzman.

Quelques mois après, c'est son ami Étienne Daho qui donne des nouvelles de Jane Birkin. Invité à évoquer ses projets artistiques pour ses 40 ans de carrière, le chanteur a confié qu'il espérait bien sortir un nouvel album en 2022 et reprendre la route comme directeur musical avec Jane Birkin.

"Elle va bien, c'est quelqu'un qui a beaucoup de volonté, de force intérieure, confiait-il au micro de Laissez-Vous Tenter. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'énergie. Elle est exceptionnelle, vraiment. Elle va beaucoup mieux, c'est quelqu'un qui est dans l'action quoi qu'il arrive, elle trépigne ! On espère vraiment être sur scène en début d'année". Étienne Daho avait composé et coproduit son dernier album Oh ! Pardon tu dormais... Sans Étienne Daho, Jane Birkin "n'aurait pas fait ce disque", admet-elle sur RTL.