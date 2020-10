publié le 16/10/2020 à 09:48

Francis Cabrel est de retour avec son quatorzième album À l'aube venant, dévoilé ce 16 octobre. 13 nouveaux morceaux entre ballades folk et blues, avec des chœurs féminins.

Le temps passant, Francis Cabrel a voulu dans ce nouveau disque dire merci. Une accolade musicale à quelqu'un qu'il l'aime beaucoup : Jacques Dutronc. Quand l'exilé du Lot-et-Garonne écrit sur l'exilé de Haute-Corse, ça donne Chanson pour Jacques. "C'est lui qui a influencé mon comportement. J'ai beaucoup aimé ses chansons évidemment puisque tout le monde les a fredonnées à juste titre. C'est vraiment des petits bijoux", résume Francis Cabrel qui poursuit : "Ce détachement par rapport au succès, par exemple, cet humour permanent pour dire qu'on se tient loin, la façon d'être chanteur, ça m'a rassuré qu'il y a des chanteurs qui se comportent comme ça".

"Je pense qu'avant lui, c'était extrêmement sérieux. Les gens avaient des voix exceptionnelles et il est arrivé avec son espèce de dandisme, son air de ne pas y toucher et voilà", explique encore l'artiste.

La réponse de Jacques Dutronc

Anthony Martin a joint Jacques Dutronc par téléphone qui a tenu à remercier Francis Cabrel : "Je passe par RTL pour te déclarer ma flamme. Je t'admire énormément et ça me touche beaucoup beaucoup cette chanson. Elle me plaît en plus et je vais la chanter, je changerai quelques détails. Et ça faisait longtemps quand même que personne n'avait pas parlé de moi en chanson", explique le chanteur. "J'ai été vraiment comblé (...) Tout est bien et je suis ravi d'en faire partie de cet album", poursuit Jacques Dutronc. "C'est Jacques Dutronc que je voulais être en fait", conclut Francis Cabrel ému.