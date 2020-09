VIDÉO - Thomas Dutronc : son grand moment de solitude dans "C à Vous"

publié le 12/09/2020 à 12:30

Ce samedi matin, Thomas Dutronc était l'invité d'Éric Dussart et Jade sur RTL. Pendant l'émission, le chanteur dont le nouvel album Frenchy sorti en juin dernier est Disque d'Or, est revenu sur un moment gênant vécu en direct à la télévision.

C'était dans C à Vous sur France 5. Il devait interpréter un de ses titres avec ses musiciens. Problème, il n'y en avait que deux sur quatre : "Il y a quand même Rocky à la guitare et le batteur. On décide de faire un playback donc Rocky apprend son solo en playback et puis il y a deux jeunes que j'ai déjà croisé (...) des jazzmen qui jouent bien et qui font le job", raconte-t-il avant d'ajouter : "A la fin Anne-Elisabeth Lemoine me dit 'Est-ce que vous pouvez présenter vos musiciens ?' et je ne sais pas du tout le noms des deux jeunes".

Thomas Dutronc se retrouve dans une situation délicate et tente, tant bien que mal, de faire bonne figure. Il commence par donner les prénoms du guitariste et du batteur qu'il connait. Mais quand vient le tour des deux nouveaux, c'est la tuile. Il est incapable de répondre.

Les musiciens volent à son secours et soufflent les prénoms manquants au chanteur. "Il parait que ça ne s'est pas trop vu mais quel moment de solitude", finit par avouer Thomas Dutronc, un peu gêné.



Au cours de l'émission, il a également raconté sa première cuite avec Serge Gainsbourg alors qu'il n'avait que 11 ans. Le chanteur a aussi égrainé ses souvenirs télé avec son père Jacques Dutronc qui était avec Eric et Jade par téléphone pour l'occasion. Côté télé, l'interprète de J'aime plus Paris a révélé pourquoi il a refusé d'intégrer le jury de The Voice et s'il serait de retour dans la troupe des Enfoirés l'année prochaine...

Des anecdotes et des révélations à retrouver en vidéo ci-dessus...

