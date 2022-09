"The Voice" : Juliette Armanet parmi les coachs ? La chanteuse explique sa décision sur RTL

Juliette Armanet sera-t-elle très bientôt avec le buzzer rouge des coachs de The Voice entre les doigts ? La rumeur circule et la chanteuse ne cache pas sur RTL qu'elle a très envie de vivre cette aventure télévisuelle. La vivre, oui, mais pas forcément tout de suite.

"On m'a approchée, reconnaît-elle au micro de RTL. Je ne peux pas le faire cette année mais sans doute plus tard et avec grand plaisir. Mais cette année, j'ai tellement de dates et j'ai besoin de garder du temps pour ma vie personnelle. C'est pour ça que j'ai décliné avec pas mal de questionnement intérieur pour cette année en me disant : 'Ahlala quand même, je suis tenté, je le fais, je le fais pas ? Mais ce n'est que partie remise."

The Voice est une émission qui plaît beaucoup à l'artiste qui vient d'annoncer la réédition de son dernier album, le superbe Brûler le feu et même un nouveau morceau, l'entêtant Flamme. "L'émission, elle me plaît bien sûr. Elle est géniale cette émission. Elle pose la question de savoir ce qu'est un interprète ? Qu'est-ce que c'est que de réinventer la chanson d'un autre ? Qu'est-ce que c'est que, d'un seul coup, devenir artiste ?, s'interroge-t-elle. Pour moi, c'est l'éclosion de tellement de choses que j'ai vécu ces huit dernières années."

"Je pense que j'ai tellement changé, j'ai ouvert plein de choses que j'avais en moi. Si je peux assister à la naissance de talents et les guider - j'en sais rien - mais au moins me faire plaisir en écoutant des voix de dingue, des talents inédits. Ouais, ça, ça m'interpelle, ça m'intéresse !", insiste-t-elle.

