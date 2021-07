Christine and The Queens annonce une pause avec un message sibyllin sur Instagram

Christine and the Queens lors de la 41ème cérémonie des César

Pause créative avant un prochain album ? Pause réparatrice pour se reposer des réseaux sociaux ? Ou pause, loin de l'œil public, pour créer et renaître ? Christine and The Queens a annoncé qu'elle allait prendre du temps pour elle dans un mystérieux message publié sur les réseaux sociaux le 7 juillet 2021.

"Mes amis. Je fais faire une pause ici, a-t-elle annoncé dans un court texte publié sur son compte Instagram. Le voyage que j'ambitionne demande à ce que je sois prudente, protégée, vraie. C'est un voyage de lumière et d'amour. Je ne veux pas vous dire des paroles vides. Je veux que vous me voyiez quand je reviendrai. Je veux que vous m'entendiez. De la parole vraie naîtra une grande réparation. De la vérité surgira une lumière inextinguible. C'est ma décision, ma voie. Nous allons avoir besoin de force pour ce qui arrive. Ce sera glorieux. Nous sommes tous responsables de cette lumière tremblante qui demande de l'attention. Suiviez votre intuition. La lumière est en vous. Du cœur aux cieux, au-dessus. Azul.", concluait-elle d'un "H." pour Héloïse, son nom à l'état civil.

Il faudra attendre son retour pour savoir ce que l'artiste réservera à son public. Un an et demi après la sortie de son deuxième album, Christine and The Queens avait dévoilé en 2020 un EP intitulé La vita nuova. Six chansons surprises et un court-métrage ambitieux, bluffant, de 14 minutes tourné à l'Opéra de Paris. Elle se réconciliait avec son adolescence et évoquait le deuil et l'amour contrarié. La même année, elle avait aussi repris 3e sexe en duo avec Nicola Sirkis, le leader d'Indochine. L'occasion d'offrir un nouvel écrin à cet immense tube de l'album 3 né en 1985.