Christine and the Queens collabore avec Madonna sur son nouvel album

Christine and the Queens lors de la 41ème cérémonie des César

Christine and the Queens aime décidément brouiller les pistes. En 2018, l'artiste se réinventait en Chris. À l'automne dernier, il avait publié un disque parenthèse sous le nom de Redcar. Un album sombre, chanté en français et inspiré par le décès brutal de sa mère. Cinq mois seulement après, le revoilà sous le nom de Christine and the Queens. Et un désir formulé, être genré au masculin. Il revient et en grande forme. L'album Paranoïa, Angels, True Love, auquel se joint Madonna, sortira le 9 juin.

Premier aperçu de cet opus hors normes, le planant To Be Honest, dont le clip a été dévoilé sur YouTube. Une première chanson en anglais, qui ne sera pas la dernière de l'album, qui ne compte qu'un seul titre en français. L'artiste acclamé au Royaume-Uni, a convaincu Madonna de poser sa voix sur plusieurs morceaux, une grande première pour un Français. Il avait déjà chanté avec Elton John sur scène et sera à Coachella en avril prochain. Son audace fait du bien à la pop.

Madonna avait fait part de son admiration pour Christine and the Queens sur le plateau du Grand Journal en 2015. Sa collaboration à l'album n'est pas le fruit du hasard. De nouvelles dates devraient être ajoutées à la tournée mondiale de Christine and the Queens, toujours en cours.

