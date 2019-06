Hugues Aufray, bientôt 90 ans, évoque sa longévité et son prochain album sur RTL

et Cécile Antoine-Meyzonnade

publié le 27/06/2019 à 11:30

"C'est un cap important [...] Je commence une nouvelle carrière, je me prépare à réaliser toutes les choses que je n'ai pas faites avant", confie Hugues Aufray au micro de RTL.Pour fêter ses 90 ans en août 2019, le chanteur soufflera ses bougies avec une série de concerts. On y entendra ses grands classiques, de Santiano à Stewball.

Le 7 septembre prochain, il sera notamment à Sorèze dans le Tarn, à une soixantaine de kilomètres de Toulouse. Cinq musiciens et 125 choristes accompagneront l'artiste dans le Parc de l’Abbaye école, pour ce moment intitulé "Visiteur d'un soir". Sorèze, un lieu loin d'être anodin puisque c'est le village de son enfance. "C'est l'endroit où j'ai été le plus heureux dans ma vie", explique avec émotion Hugues Aufray.

Dans son livre La Jeunesse n'a pas d'âge, publié en 2007, le chanteur nous racontait les raisons de sa forme olympique. Aurait-il donc des secrets ? "Petit garçon, j'avais une santé très précaire [...] 'Ce qui ne me tue pas me rend plus fort', donc c'est sans doute ça qui fait ma force", raconte-t-il.

> SANTIANO -Hugues Aufray (1961) Date : 27/06/2019

Un nouvel album en préparation

Le premier 45 tours d'Hugues Aufray date de mars 1959. 60 ans plus tard, plus de 300 chansons ont été écrites et un nouvel album est en préparation. "Je ne sais pas faire autre chose que ce que je fais", dit-il, avant de préciser qu'il y aura des cuivres.

Ce futur album sera folk rock, dans l’esprit du Skiffle Group qu'il avait créé au début des années 60. C'est-à-dire avec de la guitare, du banjo et pas de batterie. "C'est un disque du tonnerre !", s'exclame-t-il avant d'ajouter : "Je n'ai pas l'intention que ce soit le dernier."

"Je ne suis pas né pour faire des chansons, je suis comme les vieux au coin du feu qui racontaient des légendes", explique-t-il. Hugues Aufray sera le 18 octobre 2019 à la Salle Pleyel de Paris, le 15 novembre à Drancy, le 20 décembre à Saint-Loubiès (33). Et une tournée est prévue en 2020.

