Hérault : une rave-party illégale rassemble 6.000 personnes dans une zone classée Natura 2000

Depuis le samedi 27 mai 2023, près de 6 000 personnes sont rassemblées pour une rave-party en pleine nature à Viols-en-Laval, un village situé à 20 kilomètres au nord de Montpellier, a annoncé la préfecture de l’Hérault le lendemain, sans faire état de débordements.

"Les participants à cette rave-party illégale sont arrivés massivement dans la nuit de samedi à dimanche, générant d’importantes difficultés de circulation, sur un terrain inadapté difficile d’accès", a précisé le communiqué de la préfecture, mentionnant également la présence sur les lieux de "1.500 véhicules en tout genre (véhicules légers, caravanes, poids lourds, camping-cars)".

La zone où se déroule illégalement cette manifestation, classée zone Natura 2000, est "composée de garrigues et de pistes exiguës", a rappelé la préfecture.



Une cinquantaine de gendarmes sont mobilisés "pour fluidifier la circulation et sécuriser les abords. Le périmètre est surveillé pour empêcher l’arrivée de nouveaux participants et de nombreux contrôles sont mis en place", a-t-elle poursuivi. "Face au risque d’incendie et aux difficultés d’accès des secours, une sensibilisation des organisateurs a été réalisée par les sapeurs-pompiers du SDIS 34 et les gendarmes", a également relevé la préfecture.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info