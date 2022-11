Deux-Sèvres : un homme de 26 ans porté disparu après une rave party

Mystérieuse disparition dans les Deux-Sèvres. Samuel Anthoine, un Nantais de 26 ans n'a plus donné de nouvelles depuis la nuit du samedi au dimanche octobre dernier, alors qu'il participait à une rave party dans la commune de à Saint-Martin-de-Sanzay.

Les premières recherches de la gendarmerie ont été vaines, comme le révèle Ouest France, et un appel à témoin a été officiellement lancé ce mardi, quelques heures après celui de sa compagne lancé sur Facebook avec la photo du jeune homme. Une enquête a par ailleurs été ouverte par le parquet de Niort.

"Je suis à la recherche de mon concubin. Sa disparition fait suite à une rave party dans la commune de Saint-Martin-de-Sanzay au lieu-dit la Clavière. Plusieurs personnes disent l’avoir vu sur place pendant la nuit, mais ne plus l’avoir trouvé à partir de 4 h du matin. Il aurait, aux dernières nouvelles, été aperçu sur la ville de Thouars entre dimanche matin et lundi matin, mais n’a toujours pas donné signe de vie, ce qui n’est pas du tout dans son habitude », écrit la compagne sur le réseau.

Samuel Anthoine est mince, avec les cheveux courts et bruns. Il porte une barbe courte et il des lunettes de vue. Il mesure environ 1,85 mètres. Un détail important : il a un tatouage triangulaire sur la main droite. Le jour de sa disparition, l'homme aurait porté un pantalon noir, un pull gris/beige accompagné avec une sorte de squelette et des chaussures de noires. Si vous possédez des informations capitales, contactez la gendarmerie de Bressuire au 05.49.66.00.34 ou composez le 17.

