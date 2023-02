Lens : une rave party illégale rassemble 2.000 personnes

Ils sont entre 1.500 et 2.000 rassemblés dans une friche industrielle de Lens. Depuis vendredi 24 février, une rave party se tient dans ce hangar de plus de dix hectares, situé non loin du centre-ville, entre une rivière et une autoroute. La police s'est rendue sur les lieux pour contrôler et éviter les accidents.

Sur place, un son assourdissant est projeté par des enceintes dignes d'un festival. Les fêtards viennent de toute la France : "On vient de Marseille, on a fait 9 heures de route ce week-end" raconte l'un des participants. Il explique le lancement de la soirée : "On est prévenu quelque temps à l'avance, en restant discret au maximum. C'est du bouche-à-oreille."

En plus de la musique, il y a des chapiteaux et des bars. Antoine, l'un des organisateurs, défend son projet : "Dans le nord, pour un si gros évènement, c'était compliqué. Certes c'est illégal, mais pour avoir fait plusieurs demandes à Lens, ça a toujours abouti sur des échecs, des refus..."

Le site est en effet dangereux : il est proche d'une autoroute, d'une rivière et d'une entreprise de métallurgie fermée. Impossible alors pour la centaine de policiers présents d'évacuer les lieux. Les riverains sont excédés : "Je suis réveillé depuis quatre heures du matin, et ma femme depuis une heure. Mes parents habitent deux ou trois kilomètres plus loin et ils entendent" raconte l'un des habitants.

La rave-party se poursuivait dimanche à la mi-journée, à moindre intensité, a annoncé la préfecture, qui souhaitait y mettre fin dès que possible. Le préfet explique surveiller l'évolution de la situation afin d'évaluer si une évacuation est possible. Les pompiers sont quant à eux intervenus à six reprises, pour des malaises liés à la consommation d'alcool et de stupéfiants, toujours selon le préfet.

