Vendée : une rave-party rassemble près de 5.000 personnes

Environ 5.000 personnes participaient dimanche matin à une rave-party sur une friche industrielle à proximité de l'aéroport de La Roche-Sur-Yon, a appris l'AFP auprès de la préfecture de Vendée. Neuf personnes ont été prises en charge par les secours, "dont trois évacuations vers le centre hospitalier de La Roche-sur-Yon", selon le communiqué de la préfecture.



Les premiers participants se sont installés "de manière illégale" dans la nuit de vendredi à samedi sur "ce site industriel désaffecté et non sécurisé", précise l'institution. "Le parquet a été informé de ce rassemblement. Le propriétaire du site a porté plainte", indique également la préfecture qui a ouvert samedi soir le centre opérationnel départemental afin de coordonner les moyens d'action et de secours.

"Un dispositif de police et de gendarmerie est en place. Les contrôles autour du site se poursuivent" et "des mesures ont été prises pour sécuriser les accès et les locaux des entreprises aux abords du site", précise encore la préfecture.

Par arrêté préfectoral, l'aéroport est fermé jusqu'à lundi midi, à l'exception des vols sanitaires, autorisés exclusivement entre 09H00 et 19H00.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info