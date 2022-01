Hérault : une rave party illégale a réuni plus d'un millier de fêtards à l'occasion du nouvel an

Une rave-party, illégale, a pris fin ce dimanche 2 janvier après-midi dans le village de Villeveyrac, dans l'Hérault près de Sète. Au plus fort de l'événement clandestin, un millier de personnes se sont rassemblées, précise la préfecture du département et confirmant des informations de Midi Libre.

"Un peu plus de 700 véhicules ainsi que des camping-cars et trois semi-remorques ont pris place vendredi soir entre vignes et garrigue", a expliqué le maire de Villeveyrac, Christophe Morgo, qui s’est rendu sur les lieux. Selon lui, une majorité de véhicules étaient immatriculés en Espagne ou en Italie. "J’ai observé la présence d’un grand nombre de mineurs du coin qui repartent en stop. Aucun fêtard ne portait le masque", a-t-il souligné.

Le village héraultais de 3.700 habitants est désormais habitué à ce genre d'événement sauvage. "En 2021, nous avons enregistré 35 rave-partys sur ma commune", a déploré l'édile, auprès de l'AFP.

Au moins, quarante-quatre infractions ont été relevées depuis le 31 décembre dernier. Des amendes notamment pour détention de stupéfiants et conduite sous l’emprise de stupéfiants ou en état alcoolique.