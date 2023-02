Grammy Awards 2023 : comment Beyoncé est devenue une star

Très jeune, la fillette, originaire du Texas, est repérée. Au début des années 90, alors qu'elle a à peine dix ans, elle participe à des concours locaux tout en étant scolarisée dans une école spécialisée autour de la musique. Entre la chorale de l'école et celle de l'église, la jeune Beyoncé se donne les moyens de son ambition.

Quand elle intègre son premier groupe, Beyoncé a dix ans seulement. Avec cinq autres filles, chanteuses et danseuses, est créé Girl's Tyme, un groupe mêlant R'n'B, rap, et pop : l'ancêtre des Destiny's Child.

Les jeunes filles participent à "Star Search", l’équivalent américain de l’époque de La France a un incroyable talent. Le groupe ne remporte pas le concours contrairement à ses espoirs.

Après quelques changements, le Girls band comporte désormais quatre membres, le père de Beyoncé devient manager du groupe. Une dernière métamorphose et de taille : le groupe devient les Destiny’s Child en 1993.

Et c’est le début de la gloire ! Les Destiny’s Child commencent par des concerts locaux, quatre années sur la route, puis elles signent chez Columbia Records en 1997. Leur album n’est pas encore sorti mais une de leurs premières chansons à faire le tour du monde est celle du film “Men in Black” avec Will Smith, “Killing Time”.

En 1998, le premier album sort avec leur premier tube No, no, no. En 1999, leur deuxième album est disque de platine. La chanson Say My Name remporte le prix de la Meilleure chanson R'n'B aux Grammy Awards.

