Une pluie de Grammys ! Le jazzman américain Jon Baptiste a été le grand vainqueur de la 64e cérémonie des Grammy Awards dans la nuit du 3 au 4 avril 2022. Le pianiste a remporté le plus prestigieux des prix de la soirée, celui de l'Album de l'année pour son We Are en battant les stars plus installées comme Justin Bieber ou Olivia Rodrigo. Sa victoire (cinq récompenses en tout) n'est pas une surprise pour les connaisseurs de la scène musicale américaine puisqu'il était -avec ses nombreuses nominations - un des favoris de cette édition. Mais pour le grand public, y compris français, son nom et sa musique ne sont pas encore bien connus.

Son travail le plus populaire est probablement celui qui lui a valu l'an dernier un Oscar. Jon Batiste est en effet le petit génie derrière les compositions géniales du film d'animation Pixar Soul. Il avait réalisé un Grand Chelem en remportant en plus de l'Oscar le Golden Globe et le Bafta pour la bande originale de ce film co-écrite avec Trent Reznor et Atticus Ross. Pour de nombreux Américains, son visage est connu puisqu'il officie comme chef d'orchestre et directeur musical de la très populaire émission de télévision The Late Show with Stephen Colbert.

Une œuvre spirituelle et hautement politique

Descendant d'une famille de musiciens de la Nouvelle-Orléans, Jon Batiste, n'a que 35 ans mais a déjà enregistré avec les plus grandes stars de la chanson américaine, de Stevie Wonder à Prince en passant par la légende country Willie Nelson. Il a déclaré en recevant ses Grammys que la musique était pour lui "plus qu'un divertissement, une pratique spirituelle", et qui "touche les gens à un moment de leur vie où ils en ont le plus besoin". Né le 11 novembre 1986 en Louisiane, Jon Batiste a commencé dès l'enfance à pratiquer la musique en famille, d'abord la batterie et les percussions. Il a rapidement privilégié le piano, sortant à l'âge de 17 ans son premier album, Times in New Orleans.

Camarade de promotion du tromboniste Troy Andrews (qui s'est produit avec entre autres Lenny Kravitz et Nekfeu), Jon Batiste est diplômé d'une célèbre école artistique de la Nouvelle-Orléans en 2004, avant d'intégrer la prestigieuse académie Juilliard à New York. Il est devenu un des grands noms de la scène jazz actuelle, participant à de nombreux projets et se produisant dans le monde entier.

Plus récemment, Jon Batiste s'est aussi illustré comme un ardent militant pour la justice sociale et contre les discriminations raciales, notamment lors des manifestations provoquées par le meurtre de George Floyd, homme noir étouffé par un policier blanc au printemps 2020. En mars 2021, il avait sorti son huitième album studio We Are en majorité écrit et enregistré avant cette mobilisation contre les brutalités policières et avant la pandémie de Covid-19, mais qui aborde néanmoins les thèmes de l'espoir et de la solidarité.