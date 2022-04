"Morbius" : que signifient les révélations des scènes post-générique ?

Tout le monde n'a pas toujours le courage d'attendre la fin du générique pour quitter une salle de cinéma. Et nous devons bien avouer qu'après 1h44 de Morbius, l'envie d'en finir est sans doute le sentiment qui va dominer une grande majorité du public. Mais, il serait dommage de rater la scène post-générique - tradition Marvel oblige - qui viendra immanquablement ponctuer la projection.

Naturellement, la suite de cet article va aborder les détails de cette scène post-générique. Attention, spoilers. Si vous ne voulez pas savoir ce qui se déroule après les aventures de notre bon docteur Morbius, nous vous invitons à revenir ici après le visionnage. Si, en revanche, vous n'avez pas bien saisi les références de la scène ou que vous voulez savoir ces petits détails sans aller voir Morbius, alors vous pouvez continuer sans crainte.

Nous voilà à la fin du film : Morbius invoque une armée de chauve-souris pour vaincre son grand ennemi. La victoire est acquise. Rideau. Après quelques secondes de générique, nous retrouvons le personnage d'Adrian Toomes qui apparait dans une cellule de prison à cause de la fusion du multivers Marvel. C'est le même phénomène surnaturel qui se déroule depuis la fin de la série Loki sur Disney+ et que l'on a vu aussi dans Venom 2 ou encore dans Spider-Man: No Way Home. Un phénomène que va essayer de régler le sorcier Doctor Strange dans le prochain film Marvel The Multiverse of Madness dont la sortie approche.

Adrian Toomes incarné par Michael Keaton est, souvenez-nous, le méchant du film Spider-Man: Homecoming : le Vautour. Après cette apparition soudaine dans une cellule d'une autre dimension, notre méchant est libéré et il reprend son rôle de Vautour avec une toute nouvelle armure high tech clinquante. Un enchainement des événements un peu rapide et brouillon mais soit. Nous ne sommes plus à une incohérence près...

Le Vautour 2.0 va alors aller à la rencontre de notre vampire pour proposer à ce dernier une alliance. Un accord surprenant puisque les deux ne se connaissent pas et Morbius a plutôt été présenté comme un gentil qui souhaitait aider son prochain... Mais le docteur semble d'accord avec Toomes et accepte. On peut déjà imaginer un nouvel axe du mal que devra affronter notre chez Spider-Man dans les prochains films. A-t-on hâte de voir ça sur grand écran ? Rien n'est moins sûr...