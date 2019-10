Gad Elmaleh évoque le plagiat et son prochain spectacle : "Je vais me moquer de moi"

publié le 11/10/2019 à 09:07

À quoi ressemblera le nouveau spectacle de Gad Elmaleh que l'on attend sur scène en octobre 2020 ? Comment l'humoriste va-t-il affronter la tempête artistico-médiatique dans laquelle il était depuis des mois ? "Je n'ai pas envie de dire [que mon prochain spectacle est "100% Gad et 0% plagiat"], se défend Gad Elmaleh au micro de RTL ce vendredi 11 octobre 2019. Ça voudrait dire quoi ? Ça veut dire qu'avant je ne faisais que plagier ? Non, je reviens sur ce que j'ai dit dans les colonnes du Parisien. [Lors de cette interview] on a pris le temps de parler, de comprendre ces inspirations. J'ai dit que 'oui, en regardant ces comiques américains nuits et jours, oui je m'en suis inspiré, plus qu'inspiré, y'a des choses que j'ai prises d'eux".

Dans son nouveau spectacle, Gad Elmaleh entend bien revenir sur cette affaire qui a noirci son image pour s'en moquer et dépasser cette désagréable séquence. "Je vais me moquer de moi et je vais le faire pour tourner cette situation en dérision. C'est important. Ça fait partie de mon métier. J'ai toujours parlé de ma vie. Ce qui est arrivé et qui n'a pas été agréable, qui a été assez extrême même, démesuré, ça m'a touché... Mais c'est pas 'et maintenant c'est 100% moi', toute ma vie a été 100% moi et il y a plein d'inspirations dont je ne parle jamais et qui sont bien plus présentes que la minute trente de vannes américaines [que j'ai empruntées]", confiait Gad Elmaleh sur RTL.

Dans la tourmente depuis des mois en raison d'accusations de plagiat, Gad Elmaleh avait reconnu dans le journal Le Parisien "une partie de vrai" dans ces attaques qui ont mis un coup de projecteur sur les pratiques pas toujours reluisantes du monde du stand-up. "Voilà, au moment où le stand-up arrivait, avec ma génération, on s'est inspiré des Américains...", avait admis ce grand fan de l'Américain Jerry Seinfeld.

C'est la première fois qu'il reconnaissait sans ambages ce que les internautes constataient il y a des mois, avec les vidéos de CopyComic, un internaute gardant l'anonymat qui épingle sur YouTube les auteurs présumés de plagiat. Parmi eux, Tomer Sisley, Jamel Debbouze, Michael Youn et bien sûr, Gad Elmaleh, à qui il a consacré deux vidéos spéciales ("les gaderies") diffusées début 2019 et vues respectivement par 2,1 millions et 1,3 million de personnes.