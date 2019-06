publié le 25/06/2019 à 11:03

Françoise Hardy a accepté de se confier longuement sur sa voix. Au cours de l'hiver 2019, Jacques Dutronc, son époux, avait révélé qu'elle était à nouveau souffrante, après avoir subi un premier cancer du système lymphatique deux ans auparavant. Elle parle aujourd'hui avec franchise, élégance et pudeur de ce nouveau combat qui l'a menée six mois à l'hôpital.

"J'ai eu un cancer du pharynx, apparemment la tumeur est éradiquée mais enfin, elle peut toujours revenir, on ne sait jamais avec ces trucs là, c'est sournois", confie-t-elle dans un sourire au micro de RTL avant d'ajouter : "Mais par contre, les effets secondaires de la radiothérapie sont épouvantables et là je passe vraiment par une période extraordinairement difficile".



Depuis 1962, et la sortie de Tous les garçons et les filles, l'artiste a toujours été très prolifique. "On ne peut pas être chanteuse et être dans cet état-là, c'est pas compatible", dit-elle péniblement. "Malheureusement, j'ai perdu l'audition d'une oreille à cause d'une radiothérapie."

Personne d'autre (2018) était son vingt-huitième enregistrement studio, il a été salué par la critique. "Ça m'a fait beaucoup rire d'être deuxième vente pendant trois semaines derrière Maître Gims [...] On est dans un monde surréaliste !", s'amuse-t-elle. Un an après ce succès, Françoise Hardy n'a plus de doute sur son futur de chanteuse. "J'ai 75 ans, et je pense que j'ai assez chanté comme ça."

"Je ne suis pas sûre d'arriver à chanter à nouveau", dit-elle ce matin sur RTL. Terrible aveu, et pourtant, la musique est toujours présente dans son appartement parisien. "Elle occupe toujours beaucoup de place. J'adore avoir des coups de foudre pour un nouvel artiste ou pour une nouvelle chanson d'un artiste que je connais déjà", raconte Françoise Hardy. Parmi eux, l'artiste cite la française Juliette Armanet et Oren Lavie, en duo avec Vanessa Paradis.



