publié le 25/06/2019 à 07:43

Depuis la sortie de son dernier album Personne d'autre en avril 2018, Françoise Hardy était très discrète. Et pour cause, elle explique ce mardi 25 juin sur RTL qu'elle luttait contre un deuxième cancer, un peu plus de deux ans après la rémission de son cancer du système lymphatique.

"J'ai eu un cancer du pharynx, apparemment la tumeur est éradiquée mais enfin elle peut toujours revenir, on ne sait jamais avec ces trucs là. C'est sournois", dit-elle en riant. "Mais par contre les effets secondaires de la radiothérapie sont épouvantables et là je passe vraiment par une période extraordinairement difficile", confie-t-elle. Elle explique ne pas pourvoir "s'alimenter normalement" et "ne pas vivre normalement". "Il faut compter minimum 18 mois avant de retrouver un début de vie normale", précise-t-elle.

Quant à son moral, il "dépend", "quand j'ai des tout petits appels de salives, je reprends espoir, quand ça se dessèche encore plus, mon moral chute", dit-elle. "On ne peut pas être chanteuse et être dans cet état-là [...] ce n'est pas compatible", estime-t-elle. "J'ai perdu l'audition d'une oreille à cause d'une radiothérapie et je ne pense pas qu'on puisse chanter correctement", indique-t-elle. "Je ne peux écrire qu'à partir d'une mélodie et pour le moment je ne suis pas sûre d'arriver à chanter à nouveau ni même d'en avoir envie. [...] J'ai 75 ans, je pense que j'ai assez chanté comme ça", conclut-elle.