publié le 16/02/2018 à 13:33

Françoise Hardy prépare son retour sur la scène musicale. Alors que la chanteuse présentait L'amour fou comme son ultime enregistrement en 2012, les circonstances en ont décidé autrement.



Le compositeur Erick Benzi lui a envoyé plusieurs belles mélodies, puis la Grande Sophie, Yaël Naïm, Thierry Stremler et toutes ces notes lui ont inspiré des textes. Des nouveaux titres à découvrir dans un album intitulé Personne d'autre. Françoise Hardy nous présente une nouvelle chanson très émouvante dans laquelle elle nous dit que "tout ira bien quand je prendrai le large".

Avec un clip réalisé par François Ozon, Le Large est le premier extrait de son nouvel album, à paraître le 6 avril prochain. Un disque composé de 12 chansons dont un titre en anglais de Yaël Naïm et une reprise de Michel Berger avec le morceau Seras-tu là.

> Françoise Hardy - Le Large (Audio officiel)

Également dans Laissez-vous tenter

Salvatore Adamo publie son 25ème album studio intitulé Si vous saviez... Un disque dans lequel le chanteur belge joue avec son image d'homme gentil et aimable.



Sur la pochette du disque, on découvre l'artiste avec un pied sorti de sa chaussure, laissant apparaître une chaussette rouge vif. Comme si le chanteur voulait nous montrer son côté malicieux. "J'ai voulu montrer que depuis mon enfance, je porte en moi une espèce d'espièglerie. Avec mes amis, j'aime bien faire des blagues et de l'humour".



Dans ce nouvel album, Salvatore Adamo enregistre treize titres dans les conditions du direct avec un orchestre de quarante musiciens, sous la direction de Clément Ducol et Maxime Le Guil. Un disque d'une grande élégance, délicat, tendre et fragile. L'artiste de 74 ans chante l'amour, le monde et l'espoir dans ses nouvelles chansons.