publié le 12/07/2019 à 12:39

Les Francofolies battent leur plein à la Rochelle. La journée du jeudi 12 juillet 2019 a été marquée par la création Juillet 85 (une célébration des 34 éditions précédentes), une conférence de François Hollande, le spectacle Gainsbourg for Kids et le show de Chris(tine and the Queens).

L'idée de Juillet 85 était de célébrer les 34 éditions précédentes du festival en 22 chansons piochées dans les classiques, sur le port. Au piano et en maître de cérémonie : le volubile André Manoukian, accompagné du quatuor à cordes Lamoureux. C'était relativement ennuyeux, il y avait trop peu d’invités et de folie, mais il y a tout de même eu quelques beaux moments.

Cette soirée s'est avéré être un pont entre deux générations. Tim Dup était impeccable, Cali a joliment repris L’Encre de tes yeux de Francis Cabrel et Élodie Frégé, Mistral Gagnant.

Hollande retrace les chansons qui ont marqué sa vie

François Hollande a donné une série de conférences intitulées J'ai la mémoire qui chante aux Francofolies. À cette occasion, l'ancien président de la République s'est confié sur la musique qu'il a écouté pendant son mandat présidentiel. "Vous avez besoin de retrouver des émotions, d'être face à vous même, de revenir sur ce qui vous transporte", a ajouté l'ex-chef de l'État.

L’ex-locataire de l’Élysée a évoqué plusieurs chansons qui ont marqué sa vie comme La Mémoire et la mer de Léo Ferré, J’ai demandé à la lune d’Indochine ou Un homme heureux de William Sheller. Chez les jeunes, il a confié écouter Benjamin Biolay et Juliette Armanet. Il a aussi expliqué que la musicalité des mots était importante à respecter dans un discours politique.

Le show resserré de Chris(tine and the Queens)

Tout est dans le titre. Après avoir chanté Nino Ferrer et Joe Dassin, un trio déluré fait revivre les chansons de Serge Gainsbourg. Ils interprètent des livreurs de piano coincés devant le 5 bis rue de Verneuil, à Paris. La façade de l’ancienne maison du chanteur est reconstituée sur scène. Pendant une heure, ils attendent que Gainsbourg revienne chez lui. L’occasion d’un voyage dans son œuvre.



On entend des titres cultes, écrits pour lui ou pour d’autres (Harley Davidson), et des pépites méconnues comme La Jambe de Bois. "On tient à ce qu'on ne soit pas juste un groupe de reprise mais de faire un concert théâtral". Ben Ricour, François Guernier et Cheveu réussissent un tour de force : c’est drôle, touchant, jamais ennuyeux.



"Ce sont des artistes qui sont complètement en train d'échapper à la jeune génération", donc nous on a un peu ce rôle de transmission" se sont-ils confiés au micro de RTL. Une trentaine de dates sont prévues partout en France, et le spectacle est accessible dès 7 ans.

> Teaser : Gainsbourg for Kids

Le show de Chris(tine and the Queens) était plus resserré, plus nerveux que son dernier concert à l'AccorHotels Arena, à Paris. Cependant, sa performance reste un merveilleux tour de chant mêlant danse contemporaine et les titres de son deuxième disque notamment. Cet album s'est vendu à 100.000 exemplaires en France, moins que Chaleur Humaine, mais cela a permis à l'artiste de beaucoup voyager : le disque a fait sensation à l'étranger. "C'était vraiment l'album de la libération de plein de choses", confie l'artiste au micro de RTL.



Chris(tine And The Queens) sera le 16 juillet au Festival de Carcassonne et le 21 juillet aux Vieilles Charrues à Carhaix.