publié le 07/10/2019 à 12:53

Son dernier album, In extremis, devait être un adieu... Il n'en est rien. "Je sais, je dis toujours ça. C’est tellement dur que j’ai toujours l’impression que je n’y arriverai plus. Mais faire des chansons, c’est comme une deuxième nature pour moi". Francis Cabrel sera donc de retour en 2020, pour le plus grand bonheur des fans.

Plus de quatre ans après le succès de In Extremis, l'auteur-compositeur français s'est confié dans une interview au quotidien Sud Ouest. "En ce moment, je finis d’écrire des chansons que je vais commencer à enregistrer cet automne", a-t-il déclaré.

À l'occasion du 25e anniversaire des Rencontres d'Astaffort, dans son village du Lot-et-Garonne, l'interprète de la fameuse chanson La Corrida a indiqué que ce nouvel album n'aura pas vraiment de thématique précise. " Mes chansons finissent par former une petite chaîne, mais elles peuvent sauter du coq à l’âne", a-t-il confié. "Une de mes natures, c’est d’écrire des trucs, de me creuser la tête en cherchant des mots qui sonnent, qui se répondent et qui rebondissent. Mon obsession, c’est celle-là. Le sens n’est pas l’élément qui déclenche l’impulsion initiale."

Le chanteur prévoit-il une nouvelle tournée ? "J'en ai fait 25 cette année, je repartirai en 2020 pour dix dates au Québec et une petite tournée en juillet", explique-t-il au quotidien Le Parisien. "Cela dépendra du disque. S'il est bien avancé, je pourrai penser repartir, mais si les chansons ne me plaisent pas tant que ça, je réécrirai. Idéalement, j'aimerais sortir l'album à l'automne 2020", confie Francis Cabrel.