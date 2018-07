Pour Florent Pagny, ses détracteurs "n'ont qu'à gagner beaucoup d'argent"

publié le 27/11/2017 à 12:05

Florent Pagny n'a pas sa langue dans sa poche et garde sa liberté de penser. Interviewé dans l'émission Sept à Huit, diffusée dimanche 26 novembre sur TF1, le chanteur et juré de The Voice a fait une sortie qui n'est pas passée inaperçue concernant son exile fiscal au Portugal.



Désireux de s'installer dans ce pays afin de bénéficier d'une taxation nulle sur les royalties pendant 10 ans, comme il l'avait annoncé dans Le Parisien le 25 septembre dernier, l'artiste s'est exprimé quant aux réactions suscitées par sa décision. Critiqué et pointé du doigt, Florent Pagny ne mâche pas ses mots : "Ils n'ont qu'à gagner beaucoup d'argent, après on verra comment ils se comporteront", assène-t-il à ceux que sa décision a choqué.

"Ça c'est à mon avis des espèces de délires de jalousie ou d'envie parce que quelque part on se dit qu'on y arrivera peut-être jamais", tente-t-il d'analyser. Et Florent Pagny d'ajouter : "Alors finalement, on déteste celui qui peut y accéder".