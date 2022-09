Euthanasie : tiraillé entre foi et amour, Serge Lama se dit "assez pour" s'il était "tout seul"

Avec la disparition du réalisateur Jean-Luc Godard ou encore le combat médiatique et politique de Line Renaud pour le droit à mourir dans la dignité, la question de la fin de vie est plus que jamais dans l'actualité. Serge Lama a confié souffrir tout particulièrement après l'accident qui a marqué sa vie. RTL lui a demandé si son expérience personnelle avait nourri sa réflexion sur cette question sensible et philosophique.

"Mon avis est truqué. Parce que je serais assez pour une solution de cet ordre-là [l'euthanasie] si j'étais tout seul..., explique Serge Lama au micro de RTL. Mais vu que je suis avec Luana [son épouse], je ne sais pas. Je n'ai pas envie de penser à des choses comme ça... D'ailleurs, je me trouve encore assez potable pour le courant de l'existence."

"Mais oui, je trouve que c'est tout à fait envisageable. C'est aussi une chose qui ne va pas avec ce que je pense. Moi, je suis un croyant, précise le chanteur, alors ça ne va pas avec ma nature profonde. Moi, je ne pense pas qu'on s'en va et que c'est fini. Je pense qu'il y a quelque chose. On appelle ça Dieu, on appelle ça comme on veut. Mais je veux dire que je ne pense pas que ça s'arrête."

"Alors c'est vrai que si j'arrivais à des douleurs, mais à un niveau que ce soit la catastrophe totale. Je demanderai la permission à Luana, ce qui ne serait pas un cadeau à lui faire..., reconnaît l'artiste. Les gens sont mécréants et ils ne croient pas en l'avenir, conclut le chanteur avec le sourire. Voilà, il faut croire un peu en l'avenir."

