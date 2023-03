Eurovision : l'annonce de La Zarra qui a fait peur à tous ses fans

"J'ai longtemps réfléchi, (…) j'arrête". La chanteuse québécoise La Zarra a été choisie pour représenter la France à l'Eurovision cette année. Devenue célèbre grâce à son titre Tu t'en iras, elle se prépare pour le concours de chanson depuis le mois de janvier. Toutefois, tout le monde a cru a cru pendant un moment que l'artiste avait abandonné.

"J'ai longtemps réfléchi et c'est important pour moi de vous en parler. J'ai pris une décision, il en va de mon bien-être mental et physique et mental car ces derniers jours je me sentais lourde, engourdie, très confuse. Je n'arrive plus à faire mon travail et j'ai perdu ma créativité. Donc j'arrête", a partagé La Zarra mercredi soir sur Instagram. Ses fans ont tout de suite imaginé qu'elle mettait un terme à son parcours à l'Eurovision.

Mais, deux heures plus tard, l'artiste révèle ce qui se cachait réellement derrière son message. "Dans mon dernier post, j'ai oublié de dire que j'arrêtais le gluten", explique-t-elle. Une vingtaine de minutes après cette blague, la chanteuse fait une véritable annonce : son premier concert "à [elle] toute seule" à Paris. Celui-ci est prévu le 15 juin, après son passage à l'Eurovision, à la salle Pleyel.

La Zarra sera en concert à Paris après son passage à l'Eurovision. Crédit : Capture d'écran Instagram / @La_Zarra

