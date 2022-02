Eurovision 2022 : la Russie pourra concourir, malgré la guerre en Ukraine

Malgré l'opération militaire russe en Ukraine lancée ce 24 février au matin, la Russie peut toujours concourir pour l'Eurovision 2022. La nouvelle a été communiquée par le comité de l'Eurovision, comme le rapporte le média britannique The Independant.



"L'Eurovision est un évènement culturel apolitique qui unit les nations et célèbre la diversité à travers la musique", peut-on lire dans le communiqué de l'organisation du concours dont la finale devrait se dérouler le 14 mai prochain. "Les membres de l'Union européenne de radio‑télévision en Russie et en Ukraine se sont engagés à participer à la compétition cette année à Turin et nous prévoyons d'accueillir les artistes de ces deux pays en mai prochain", explique aussi le communiqué.

Le 22 février dernier, Alina Pash, la candidate qui devrait représenter l'Ukraine pendant l'Eurovision 2022 a dû se retirer de la compétition, comme l'explique le site de la chaîne britannique BBC. En cause : un voyage en 2015 en Crimée [annexée par la Russie en 2014] par Alina Pash qui a déclenché des polémiques dans le pays. En effet, comme l'explique le Huffington Post, l'Ukraine interdit "à ses potentiels candidats à l'Eurovision de participer au concours s'ils ont voyagé en Crimée ou en Russie".

Sur son compte Instagram, l'artiste s'est défendue en expliquant : "Je suis une citoyenne Ukrainienne, je respecte la loi ukrainienne et j'essaye de faire connaitre les traditions et les valeurs ukrainiennes dans le monde". Elle a été remplacée par le groupe Kalush Orchestra, comme on peut le voir sur le site officiel de l'Eurovision. Pour le moment, la Russie n'a pas désigné son ou sa candidate pour la compétition.