Eurovision 2021 : Barbara Pravi a-t-elle une grande chance de l'emporter ?

publié le 18/05/2021

La France va-t-elle réaliser un doublé en remportant l'Eurovision junior puis l'Eurovision tout court grâce à Voilà de la chanteuse Barbara Pravi ? Ce serait une double récompense pour l'artiste qui a signé les chansons des dernières petites candidates françaises mais donnera de sa voix et de sa personne pour le concours des grands à la fin de cette semaine.

Marie Myriam est la dernière Française à avoir remporté l'Eurovision, en 1977. Barbara Pravi, selon elle, aura peut-être des difficultés à l'emporter en finale. "Barbara chante divinement bien, elle défendra vraiment bien sa chanson, moi la question que je me pose, c'est la chanson, c'est le genre de la chanson, a-t-elle déclaré sur le plateau de Touche pas à mon poste. Je lui souhaite que le meilleur et qu'elle gagne, comme ça je remettrai mon titre".

On a vu connu plus enthousiaste... Mais les défaites successives ont peut-être démoralisée la chanteuse qui, chaque année, revient sur les plateaux pour raconter ce dernier triomphe tricolore. Sans doute vaut-il mieux s'en remettre aux chiffres.

La France a parié cette année sur une chanson à texte on ne peut plus française. Voilà ne manquera pas de rappeler le Padam Padam d'Edith Piaf, la chanteuse française qui vient immédiatement en mémoire du public étranger lorsque l'on parle de la scène musicale de notre beau pays. Cette référence assumée plaît de toute évidence aux bookmakers qui parient sur une victoire de la Française cette année d'après le site eurovisionworld. Mais les paris évoluent...

> Barbara Pravi - Voilà - Second Rehearsal - France 🇫🇷 - Eurovision 2021

Elle dispute régulièrement la première place avec les Italiens du groupe Måneskin et la chanson Zitti e buoni et la chanteuse Destiny de Malte, longtemps favorite avec sa chanson Je me casse. Avec la chance légendaire de la France, Destiny pourrait bien l'emporter avec une chanson au titre français... Un comble !



Je me casse a été vue plus de 7,5 millions de fois sur YouTube. Un excellent score, mais les chiffres d'audiences de YouTube sont à prendre avec des pincettes. Il vaut mieux comparer des vidéos publiées presque simultanément et dans les conditions de la compétition. Lors des dernières répétitions sur la chaîne officielle du concours, Barbara Pravi (318.000 vues) fait de très bons chiffres... mais est dépassée par les Italiens (556.000 vues), la Maltaise et la proposition de la Pologne..

> Måneskin - Zitti E Buoni - Second Rehearsal - Italy 🇮🇹 - Eurovision 2021

> Destiny - Je Me Casse - Malta 🇲🇹 - Official Music Video - Eurovision 2021

Il faudra attendre la grande finale et le frisson du direct pour savoir qui a donné le meilleur de lui-même. Un direct qui peut magnifier ou enterrer des candidats après une mauvaise note causée par le stress... La finale de l'Eurovision se déroulera le 22 mai prochain, à Rotterdam, aux Pays-Bas. Stéphane Bern et Laurence Boccolini présenteront la soirée sur France 2.

Auparavant, les demi-finales seront diffusées sur France 4. France Télévisions a prévu toute une programmation dans la semaine qui précédera la finale, avec notamment des éditions spéciales de "20h30 le dimanche" et du feuilleton du 13 heures de France 2, des programmes courts sur France 4, et un documentaire inédit, Barbara Pravi, voilà qui je suis (sur France 4 le 20 mai, puis sur France 2, juste après le concours).