et Laurent Marsick

publié le 17/05/2019 à 14:31

Tout ne se joue pas le soir de la grande finale de l'Eurovision. Une grande partie du destin des artistes sera scellé dès la veille, ce vendredi 17 mai au soir, lorsqu'ils présenteront leurs chansons aux jurys.



La veille de la finale, les jurys professionnels dans chaque pays voteront et attribueront une note qui sera mixée avec les votes du public le jour de la finale, samedi 18 mai. Ce sont les fameux "twelve points" qui font tout le charme de la compétition depuis des années. Les jurys détiennent en tout 50% des points distribués pendant l’Eurovision. C'est donc une étape à ne pas négliger, une sorte de "petite finale" en somme.

Le candidat français Bilal, on le sait depuis jeudi, passera en 21e position en seconde partie du spectacle. Une place plutôt favorable quand on sait que la plupart des gagnants ont chanté entre la 17e à la 22e position ces dernières années.

Le Français se produira juste après l'Azerbaïdjan (avec une chanson un peu classique et qui n'a rien d'extraordinaire) et juste avant l'Italien Mahmood chanson qui devrait faire chavirer les cœurs des jurys pro mais peut-être pas du public car très (trop ?) sophistiquée et loin des standards de l'Eurovision.