Alors que la saison estivale touche à sa fin, les grandes marques présentent déjà leurs nouveautés pour Noël 2019. Et cette année, la tendance pour les jouets semble être à l'intelligence artificielle.

Certaines marques proposent, par exemple, une peluche en forme de loutre, capable d'imiter la respiration et les battements du cœur, pour rassurer les nourrissons. Dans les étales des magasins, on trouve aussi des chiens robots intelligents, disposant même d'une fonction "chercher la balle", comme un véritable toutou.

Pour Olivier Donval, directeur des collections de JouéClub, l'heure est au "tactile et à la jouabilité avec les produits". Dans cet optique, il est maintenant possible pour l'enfant de communiquer verbalement avec ses jouets favoris. Ces derniers lui répondent et effectuent des actions pré-enregistrées, selon les demandes de leurs petits propriétaires.

Si vous vous sentez perdu au milieu de toutes ces nouvelles technologies, ne vous inquiétez pas. Le Monopoly est toujours présent, et revient cette année dans une version en bois. De quoi rappelez des souvenirs à toute la famille.