publié le 26/04/2020 à 07:33

Après la pandémie du coronavirus, une invasion extraterrestre ? Inspirée par la crise actuelle et son atmosphère surréaliste, Émilie Simon a imaginé un nouveau projet musical, Mars on Earth, 2020. La multi-instrumentiste française l'a écrit, composé, réalisé et produit seule dans son studio "pendant les premières semaines du confinement".

Le pitch ? "2020, la planète Terre est sous attaque. Face à un envahisseur venu d’ailleurs, l’humanité passe une porte. Qu’en restera-t-il ?", écrit la musicienne dans un communiqué de presse. Bref, c'est la guerre des mondes.

Le visuel officiel, noir et blanc, montre Émilie Simon devant notre bonne vieille planète menacée par deux soucoupes volantes dans un style évoquant les films de science-fiction des années 50. L'esthétique rappelle aussi Metropolis, de Fritz Lang.

Il est encore trop tôt pour parler d’album concept. Mars on Earth, 2020 "n’a pas de limite connue". Pour le moment, Émilie Simon a enregistré quatre titres. Chaque mercredi, l’artiste publie un nouveau morceau sur les plateformes musicales.

Ovni musical

La couverture du EP "Mars on Earth" d'Émilie Simon Crédit : Émilie Simon

Six ans après son sixième disque, Mue, Émilie Simon fait son grand retour avec un véritable ovni musical. L'autrice-compositrice est notamment connue pour avoir signé la musique du documentaire La Marche de l'empereur de Luc Jacquet, récompensé par une Victoire de la musique en 2006.



Le premier single, Cette ombre, est sorti mercredi 22 avril. Un titre synth-pop porté par la voix mutine de la chanteuse. Le refrain est entêtant : "Dans la nuit, dans la nuit, avance, avance une hombre"… La chanson évoque l’univers de The Big Machine (2009), son album aux envolées à la Kate Bush. Le second extrait de Mars on Earth, 2020, En attendant l’aurore, sera disponible le 29 avril.