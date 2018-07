Douceur dans l'Heure du Jazz

publié le 30/07/2017 à 19:15

Retour au studio de RTL après la douceur de la pinède d'Antibes. Ce soir nouveautés et quelques classiques avec comme option principale la douceur, ce qui n'empêche pas le swing, comme cette berceuse interprétée par Peggy Lee : "Lullaby in rythm" . Puis ce sera un jazz plus moderne mais toujours aussi doux, celui de l'organiste monumental sous tous les sens du terme, Joey de Francesco "Better than yesterday" qui a ramené l'orgue dans le jazz. Encore plus moderne, presque explorateur, ce sera ensuite le guitariste Pat Metheny. Ensuite ce sera l'étonnant duo Brad Meldau au piano, accompagné de Chris Thile à la mandoline, quoi de plus doux...

Et quelques autres moments tout en douceur dans cette Heure du Jazz

La programmation de l'Heure du jazz

Peggy Lee. « Lullaby in rythm»

Joey Francesco «Better than yesterday »

Pat Metheny. « (It's Just) Talk »

Brad Meldau. « Don’t Think Twice It’s Allright »

Benny Golson. « The Touch »

Shirley Horn. « It Had To Be You »

Herbie Hancock. « Edith And The Kingpin »

Stan Getz. « Izaura »

Elis Regina-Tom Jobim. « Agua de Março »



