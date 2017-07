Dee Dee Bridgewater dans l'Heure du Jazz

publié le 02/07/2017 à 19:15

Dee Dee Bridgewater sort son nouvel album en septembre prochain, elle est venue nous en parler dans l'Heure du Jazz. Intitulé "Memphis", il sonne comme un retour aux sources car Memphis est la ville natale de Dee Dee, et elle y dévoile une facette plus soul que sur ses autres albums. Elle même a été surprise de la facilité avec laquelle elle a pu chanté tout un album de blues. Elle pensait devoir travailler sa voix, mais entrée en studio c'est sortie tout naturellement, Memphis est sa ville natale, et même si elle n'y est pas restée longtemps, elle a avec cette ville un véritable feeling. Dee Dee sera en touyrnée cet été notamment le 6 juillet à Cognac et le 30 à Marciac.

L'émission présente aussi encore quelques nouveautés et de belles rééditions comme le duo Otis Redding Carla Thomas que l'on écoute ce soir.

La programmation de l'Heure du jazz

William Bell. « Mississipi-Arkansas Bridge »

Preservation Hall Jazz Band. « Santiago »

Otis Redding & Carla Thomas. « Tramp »

Dee Dee Bridgewater :

-Baby

-The sweeter he is

-Hound Dog

-I m going down slow.

Baptiste Trotignon. « Basta La Biguine »

Dean Martin/Nat King Cole. « Long Long Ago »

King and Queen 50th Anniversary Edition Otis Redding Carla Thomas Crédit : Stax