Des nouveautés d'été dans l'Heure du Jazz

Pianiste surdoué, Bill Evans a joué avec Miles Davis, puis il a beaucoup travaillé avec des musiciens qui le demandaient pour des enregistrements tout en produisant des disques à son nom. Enfin il forme un trio fécond mais éphémère, avec la mort du contrebassiste. Evans est marqué mais il reprend le dessus, et il produira une bonne partie de son oeuvre au sein de trios dont il est le leader. Evans disparaît en 1980 à seulement 51 ans, sa santé ayant été abîmée par des excès de drogues. On retrouve cette vie et surtout sa musique dans ce nouveau numéro de BD Jazz, où le côté BD est assuré par l'Italien Luigi Di Giammarino.

A 80 ans, le batteur Louis Hayes sort un album hommage à Horace Silver, "Serenade for Horace". On en écoute un titre tout trouvé "Song for my father", où l'on retrouve la voix magique de Gregory Porter

Et puis "I'm a fool to want you", un extrait du dernier album sorti du vivant de Billie Holyday, "Lady in Satin'. Le disque n'avait pas été bien reçu lors de sa sortie, à cause de la présence des violons qui agaçait les aficionados du jazz, mais qui depuis a gagné sa place dans le panthéon de la chanteuse.

Et quelques autres nouveauté dans l'émission.

Bill Evans BD Jazz

