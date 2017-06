James Brown à l'honneur dans l'Heure du Jazz

publié le 11/06/2017 à 17:45

Ce soir il y a le formidable livre de James McBride à gagner, de la vraie littérature autour de James Brown que l'on écoute également dans l'émission.

Et quelques nouveautés, dont une est à la fois nouvelle et ancienne, puisque le cd vient de sortir mais qu'il s'agit de l'enregistrement d'une émission de radio à San Francisco en 1950 avec Louis Armstrong.

Il y a aussi le disque du pianiste italien Enrico Pieranunzi "New Spring Live at the village Vanguard" enregistré dans le célèbre club de New York en avril 2015.

Le Jeu

Pour gagner le livre "Mets le Feu et tire-toi" écoutez bien la question de Jean-Yves Chaperon et répondez en envoyant votre réponse à .heuredujazz@rtl.fr 10 gagnants seront tirés au sort parmi les bonnes réponses.



Mets le feu et tire toi de James McBride Crédit : Éditions Gallmeister

The-Standard-Oil-Seions Louis Armstrong Crédit : Dot Time Legend

La programmation de l'Heure du jazz

Donald Fagen. « The Man In The Tin Foil Hat »

Tony Allen. « Moanin »

Louis Armstrong. « Up The Lazy River »

James Brown. « Soul Power »

James Brown. « I Got The Feeling »

James Brown. « It’s Too Funky In Here »

Lars Danielson. « Agnus Dei »

Herbie Hancock. « Watermelon Man »

Trombone Shorty. « Here Comme The Girls »

Enrico Pieranunzi. « New Spring »