Born to be blue à gagner dans l'Heure du Jazz

Le film "Born to be blue" avait fait sensation lors de sa sortie en janvier dernier. Ce biopic d'un moment de la vie de Chet Baker, est une belle réussite. Le DVD sort avec en plus des bonus qui combleront les amateurs de jazz, et il est à gagner ce soir. Evidemment on écoute aussi du Chet Baker.

Il y a également enfin le disque que Charlie Watts, le batteur des Rolling Stones, a enregistré au Danemark il ya quelques années et qui paraît enfin. Charlie Watts ayant une véritable passion du jazz.

Ray Mantilla, le percussionniste spécialiste du jazz afro cubain, sort également un nouvel album à plus de 80 ans, mais son énergie est toujours là.

Et puis un organiste Fred Dupont sort un album intitulé "Organ Sessions", une face intéressante du jazz.

Fin de week-end rythmée le dimanche sur RTL. C’est un voyage à la rencontre du jazz que Jean-Yves Chaperon nous propose. De ses racines à l’électro, en passant par le blues, le funk ou les sonorités brésiliennes, on découvre le jazz dans tous ses états, de 23h à minuit.



Born to be blue

La programmation de l'Heure du jazz

Brandford Marsalis/Kurt Elling. « Doxy »

Charlie Watts. « You Can't Always Get What You Want »

Chet Baker. « You Don't Know What Love Is»

Dee Dee Bridgewater. « Saint James Infirmary »

Muddy Waters. « Can't Be Satisfied »

Fred Dupont. « Rhum Express »

Jimmy Greene. « Someday »

Jacky McLean. « Blues Function »

Ray Mantilla. « Exit 45 »

Serge Gainsbourg. « Black Trombone »