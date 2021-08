Le lieu - Les fans de Depeche Mode étaient nombreux au Palais Omnisports de Paris-Bercy, les 9 et 10 octobre 2001. Le groupe de new wave livre deux shows immortalisés par le cinéaste néerlandais Anton Corbijn, connu pour les nombreux clips qu'il a réalisés, mais aussi pour le film The American.



L'anecdote - En donnant deux concerts distincts, le groupe britannique s'est offert le luxe de ne pas jouer les mêmes chansons deux soirs de suite : par exemple, It Doesn't Matter Two a seulement été joué le 9 octobre et a été remplacée par Sister of Night le lendemain. Les fans étaient d'ailleurs déçus que la chanson Clean, pourtant régulièrement jouée lors de cette tournée, ne soit pas incluse sur le DVD du concert.

La chanson - Depeche Mode débute avec le riff de Dream On, avant d'envoûter son public avec Enjoy The Silence : dès les premières notes, Dave Gahan est déchaîné, se trémoussant et arpentant la scène de long en large, s'arrêtant parfois pour entonner les paroles de sa voix envoûtante et laisse le public reprendre le refrain alors que le guitariste Martin Gore et le batteur Christian Eigner mènent la danse, emportant le public grâce aux percussions et à la mélodie e la chanson.