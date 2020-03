Décès de Kenny Rogers, légende de la musique country, à 81 ans

publié le 21/03/2020 à 08:29

C'est une grande figure de la musique country qui s'est éteinte. Musicien populaire dans le monde entier, Kenny Rogers, qui avait 81 ans, a effectué des tournées jusque récemment, lorsqu'il a pris sa retraite en 2017.



Né à Houston, dans le Texas, l'artiste avait notamment joué dans de nombreux films, Six Pack en 1982 notamment, et dans des émissions de télévision. Mais sa carrière a commencé dans les années 1950, alors qu'il chante avec le groupe doo-woop.

Kenneth Rogers, de son véritable nom, a chanté pendant six décennies. Il a été récompensé du célèbre Grammy award pour sa chanson country. Parmi ses titres les plus célèbres, The Gambler, Lady, Islands in the Stream, Lucille...

En novembre 78, son album The Gambler s'est vendu à plus de 30 millions d'exemplaires. Il a vendu plus de 120 millions d'albums dans le monde entier, ce qui a fait de lui l'un des 10 artistes masculins qui ont vendu le plus d'albums, selon le RIAA.