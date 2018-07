publié le 26/06/2018 à 21:40

Le Pluvier Kildir est un oiseau protégé au Canada, mais aussi un oiseau de malheur pour les fans de country. Le festival Bluesfest à Ottawa a dû interrompre ses préparatifs suite à la découverte du nid et des œufs d'une mère Pluvier à l'emplacement de la grande scène.



L'espèce ne peut pas être déplacée sans une autorisation du gouvernement. "C'est le plus gros défi qu'a connu le festival", a expliqué le directeur de celui-ci. En effet, la mère risque d'abandonner les œufs s'ils sont déplacés de plus d'un mètre, ont prévenu les ornithologues.

Le festival est censé débuter le 7 juillet, mais la durée nécessaire d'incubation des œufs de Pluvier est d'environ 3 semaines avant l'éclosion.

Le Bluefest festival réunit chaque année plus de 300 000 personnes. Pour le moment, le lieu de nidification de l'oiseau a été protégé et le festival a engagé un garde pour la sécurité du volatile. Les organisateurs espèrent obtenir le droit de déplacer le nid avant le début du festival, sous peine de se faire plumer par les fans.